Тему белорусско-финляндского взаимодействия обсудили в МИД Финляндии

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27 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев встретился с генеральным директором департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Маймо Хенрикссоном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Финляндии.
"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений Беларусь - ЕС", - говорится в сообщении.
Кроме того, были обсуждены актуальные аспекты белорусско-финляндского взаимодействия по различным направлениям.-0-