2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ является действенным механизмом межгосударственного взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз. Это отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на рост различных угроз и нарастание конфликтного потенциала в отношениях между государствами мира.

Президент Казахстана отметил высокую содержательность и профессионализм России во время председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. По его мнению, российское председательство усилило взаимодействие по всем направлениям деятельности, укрепило потенциал и авторитет организации.

Также Касым-Жомарт Токаев констатировал, что нынешняя встреча стран - членов ОДКБ проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире в целом. "Ситуация в области региональной и глобальной безопасности усугубляется нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - подчеркнул он.

При этом он обратил внимание на важную роль российской стороны в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе: "На этом фоне самой высокой оценки заслуживает посредничество президента России Владимира Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся ситуации. И это соглашение будет способствовать установлению мира в регионе. На мой взгляд, оно действительно историческое".-0-

Касым-Жомарт Токаев также сказал, что пандемия COVID-19 вызвала масштабные потрясения в мировой политике и экономике. Ситуация также осложняется ростом взаимных санкций, ограничений, нарастающими торговыми войнами. По его словам, вызывает обеспокоенность рост новых глобальных вызовов и угроз, связанных с экстремизмом и терроризмом, нелегальной миграцией.

"В этих условиях существенно возрастает роль ОДКБ в качестве действенного механизма межгосударственного взаимодействия во имя укрепления мира, обеспечения безопасности и стабильности в обширном регионе", - отметил президент Казахстана.-0-