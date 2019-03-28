Трагедия в Тростенце эмоционально объединяет Беларусь и Австрию - посол

В мемориальном комплексе "Тростенец". Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия в Тростенце эмоционально объединяет Беларусь и Австрию, заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер сегодня на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" экспертной инициативы "Минский диалог", передает корреспондент БЕЛТА.

Посол напомнила, что федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц сегодня примет участие в открытии памятника жертвам нацизма "Массив имен" на территории бывшего лагеря смерти Тростенец.

"Беларусь хранит останки многих наших граждан, которые захоронены в Тростенце. Это эмоциональная тема", - сказала Алоизия Вергеттер. Она подчеркнула, что последствия той трагедии до сих пор объединяют две страны.

Монумент "Массив имен" посвящен памяти более 10 тыс. австрийских граждан еврейского происхождения, убитых в лагере смерти Тростенец в 1941-1942 годах. Создание памятника инициировала австрийская общественная организация "ИМ-МЕР". Нижняя палата парламента Австрии единогласно одобрила инициативу в 2016 году.-0-