ЦИК: на парламентских выборах уже аккредитовано почти 17,4 тыс. национальных наблюдателей

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва уже аккредитовано почти 17,4 тыс. национальных наблюдателей. Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина в видеоинтервью на сайте Национального пресс-центра, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время избирательные комиссии аккредитовали 17 тыс. 357 национальных наблюдателей, проинформировала Лидия Ермошина. "Это не предел, потому что обычно их около 40 тыс. на выборах", - отметила руководитель Центризбиркома. По ее мнению, текущая цифра увеличится еще в два с лишним раза.

На выборах аккредитован 551 международный наблюдатель: от СНГ, ОБСЕ, ПАСЕ. Эксперты присутствуют на заседаниях ЦИК, Наблюдательного совета по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в СМИ. Кроме того, наблюдатели посетили некоторые тренинги по обучению членов участковых избирательных комиссий.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.-0-