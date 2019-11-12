ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября

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Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даты созыва первых сессий Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва определят 22 ноября. Речь об этом шла сегодня на заседании Центризбиркома, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина предложила отложить вопрос о созыве первой сессии Совета Республики (выборы сенаторов состоялись 7 ноября) на 22 ноября. В этот день Центризбирком будет подводить итоги выборов депутатов Палаты представителей и одновременно принимать решение по ее первой сессии.
Решения о созыве сессий нужно принимать синхронно, отметила председатель ЦИК. Будут учитываться пожелания и предложения от обеих палат.-0-