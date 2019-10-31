ЦИК подведет итоги выборов в Совет Республики 12 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком установит результаты выборов членов Совета Республики 12 ноября. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

Выборы членов Совета Республики отличаются от выборов в Палату представителей тем, что являются косвенными. Членов верхней палаты избирают депутаты местных Советов. Заседания проходят гласно, на них вправе присутствовать СМИ.

В ЦИК разъяснили нюансы процедуры наблюдения. Его могут вести только члены Совета Республики, которые не баллотируются на следующий срок, а также не задействованные в голосовании депутаты местных Советов, облсоветов. Что касается присутствия наблюдателей от общественных объединений, то законом это не предусмотрено.

Международных наблюдателей также приглашают работать на выборах в Палату представителей. Избирательную кампанию в Совет Республики они не охватывают.

Выборы сенаторов назначены на 7 ноября.-0-