ЦИК предлагает провести выборы депутатов 17 ноября, сенаторов - 7 ноября

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября. Об этом сегодня журналистам сообщила руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель ЦИК проинформировала, что на предстоящей встрече с главой государства "будем предлагать 17 ноября, а для выборов членов Совета Республики - 7 ноября".

После того как Президент определит дату парламентских выборов, начнется подготовка соответствующих указов. По словам Лидии Ермошиной, их надо готовить уже в июле.

На этой неделе планируется провести заседание ЦИК, где будет установлена средняя численность избирателей на округ, утверждены методические разъяснения для участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий.

Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году.-0-