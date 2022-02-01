ЦИК России направит наблюдателей на референдум в Беларуси

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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком России получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, сообщил член ЦИК России Павел Андреев. Такая информация размещена в Telegram-канале ЦИК Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Также ЦИК Беларуси направил приглашения в центральные избирательные органы Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана.
Правом приглашать иностранных (международных) наблюдателей также обладают Президент, Палата представителей, Совет Республики, Совет Министров и Министерство иностранных дел.-0-