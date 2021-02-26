Цянь Хуншань: отношения с Беларусью выйдут на более высокий уровень развития

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько встретился с заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Цянь Хуншанем. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в КНР. Глава дипломатической миссии поздравил Цянь Хуншаня с 70-летим со дня образования международного отдела ЦК КПК, отметив его вклад в развитие сотрудничества Компартии с зарубежными странами. Он подчеркнул, что в 2021 году предстоит еще один важный юбилей - 100 лет со дня образования Компартии КНР. Цянь Хуншань высоко оценил развитие белорусско-китайского сотрудничества в духе "железного братства". Он обратил внимание, что Беларусь за годы своего суверенитета под руководством Президента Александра Лукашенко достигла больших успехов в деле государственного строительства. Цянь Хуншань выразил уверенность, что под стратегическим руководством Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между странами выйдут на новый уровень развития, заверил в неизменной поддержке Китаем Беларуси в вопросах суверенитета и территориальной целостности. В ходе встречи стороны также обсудили различные направления и планы по развитию белорусско-китайского сотрудничества, в том числе между Администрацией Президента Беларуси и международным отделом ЦК КПК, образовательными и научно-исследовательскими структурами двух стран.-0- Фото посольства Беларуси в КНР Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!