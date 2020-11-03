Турция намерена расширять сотрудничество с Беларусью по многим направлениям - посол

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция намерена расширять сотрудничество с Беларусью по многим направлениям. Об этом рассказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафа Озджан после церемонии вручения верительных грамот главе государства Александру Лукашенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очень скоро мы представим конкретные предложения по развитию нашего торгово-экономического сотрудничества", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что собирается тесно работать с турецкими бизнесменами и их партнерами в Беларуси, чтобы продвигать торгово-экономические, инвестиционные проекты и совместно выходить на рынки третьих стран. Турецкую сторону особо интересует индустриальный сектор с учетом хорошо развитой промышленности в Беларуси.

Он также коснулся темы развития белорусско-турецкого сотрудничества в сфере туризма, которое, по мнению дипломата, надо укреплять.-0-