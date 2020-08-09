У мониторинговой группы МПА СНГ нет замечаний к ходу голосования в Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на выборах Президента Беларуси не фиксирует замечаний к проведению голосования. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий на открытии одного из участков.

"Мы побывали во многих областях, городах, слушаем всех участников процесса наблюдения. Ни одного замечания мы так и не получили за эти дни", - сказал он. "Сегодня на открытии участка мы спросили мнение председателя избирательной комиссии, наблюдателей, и все говорят, что все идет очень корректно", - добавил Дмитрий Кобицкий.

На пост Президента Беларуси претендуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.-0-