Удачная конституционная реформа сделает белорусское государство более устойчивым - политолог

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение удачной конституционной реформы сделает белорусское государство более устойчивым. Такое мнение высказал директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Эксперт убежден, что на данном этапе важно услышать мнение разных категорий людей, вести общественный и политический диалог, остановив угрозы и насилие. При этом он обратил внимание на агрессивное поведение участников протестных акций. "Совершенно разные категории людей находятся в этой толпе. И это пугает: с одной стороны есть необоснованная агрессия, а с другой - совершенно инфантильное настроение некоторых участников, - отметил он. - И политики не влияют на эту улицу. Я ходил на протесты. Нет там лидеров, авторитета. Ими управляют из Варшавы, это очевидно".

Вместе с тем, мнение людей, выходящих на улицы, стоит учитывать. Ведь любые конфликты, даже подогреваемые извне, возникают при наличии соответствующей почвы внутри страны. "Государство чем сильно? У него нет конфронтационной риторики. Это наши сограждане", - сказал политолог.

Что касается разрешения нынешней конфликтной ситуации, то рецепт, по его мнению, один. "Конституция должна стать базовой рамкой, внутри которой будут конкурировать разные политические силы, единым основанием, внутри которого будут находиться структуры, претендующие на власть, - подчеркнул Александр Шпаковский. - Если мы удачно проведем конституционную реформу, у нас появится более устойчивое государство, основанное на разных институтах. Если не получится, есть вероятность, что свалимся в олигархократию, как в Молдове, Украине, где за ширмой демократических процедур по факту правят денежные мешки и простой человек ничего не значит".

С необходимостью начать всесторонний диалог для обсуждения поправок в Конституцию согласились и другие участники программы. В частности, председатель Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный предложил подключить к этому политические партии. "Диалог на первом этапе должен быть хотя бы между властью и политическими силами, то есть партиями, которые официально зарегистрированы, за ними люди стоят, - высказал свое мнение он. - Надо действовать. А искать крайнего, винить кого-либо - абсолютно бездарное дело, это значит загубить страну. Давайте спасем ее вместе".-0-