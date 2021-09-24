Углубление сотрудничества Беларуси и ООН на антитеррористическом треке обсудили Макей и Воронков

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился сегодня с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом Владимиром Воронковым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В центре внимания во время встречи были актуальные вопросы борьбы с терроризмом и пути углубления сотрудничества Беларуси и ООН на антитеррористическом треке.

Собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и ООН в области борьбы с терроризмом и стоящие перед международным сообществом вызовы в сфере контртеррористического взаимодействия.

Владимир Воронков отметил активный и конструктивный характер контактов белорусской стороны с Контртеррористическим управлением ООН, поблагодарил Беларусь за организацию и проведение в сентябре 2019 года в Минске совместно с ООН международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", заложившей прочную основу и придавшей серьезный импульс последующим многосторонним форумам по линии противодействия терроризму.

Владимир Макей проинформировал собеседника о поддержке Беларусью деятельности по борьбе с терроризмом в рамках региональных объединений, в частности в ОДКБ.

Стороны согласились с необходимостью интенсификации контактов Контртеррористического управления ООН и ОДКБ с учетом развивающейся ситуации в Афганистане.

Собеседники подтвердили недопустимость манипуляции вопросами борьбы с терроризмом в целях достижения узкополитических целей. Отмечено, что это препятствует прогрессу в согласовании и принятии новых международных соглашений, отвечающих современным вызовам в сфере контртерроризма.

Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В программе визита - выступление на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, саммите ООН по продовольственным системам, участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи проходят​ двусторонние встречи с коллегами из различных регионов мира.-0-