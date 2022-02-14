Украинский политик Мороз: предпосылок для войны нет

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в Украине политический и государственный деятель Александр Мороз уверен, что предпосылок для войны нет. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"То, что людей тревожит ситуация, это безусловно. Относительно обывателя всегда беспокоит опасность войны и тому подобного. Хотя в большинстве своем люди относятся абсолютно индифферентно к тому, что происходит, потому что понимают, что нет предпосылок и необходимости такой нет", - сказал Александр Мороз.

Он в частности упомянул о белорусско-российских учениях, которые вызывают дискуссию на международном уровне. "Московский министр Лавров говорит: это наше дело, мы на своей территории проводим учения. Он прав", - заметил украинский политик.

Что касается возможности продвижения НАТО на восток, Александр Мороз подчеркнул, что на протяжении 30 лет выступает категорически против этого, потому как это меняет геополитическую ситуацию в мире: "И это не нужно делать. Тем более там были обещания, гарантии давали устные (о нерасширении НАТО на восток. - Прим. БЕЛТА)".

"Надо договариваться, совещаться, думать, как избежать противостояния", - сказал Александр Мороз.

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