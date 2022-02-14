Лукашенко раскрыл причины белорусско-российского учения возле украинской границы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом рассказал о причинах белорусско-российского учения возле украинской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

"До этой истерики (вокруг белорусско-российского учения. - Прим. БЕЛТА) мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - констатировал глава государства.

Поэтому, подчеркнул он, в Беларуси решили усилить границу в этом направлении. В то же время, отметил Президент, необходимо сохранить хорошие отношения с украинцами, жителями пограничья, которые по упрощенному режиму пересекали границу Беларуси в сезон сбора грибов и ягод. "Мною было принято решение: мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, и я говорю: "Давай проведем совместные учения". Все-таки ПВО общее, много общего, учебные центры мы создали: Россия дала нам оружие, C-400, "Искандеры" и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать, - рассказал Александр Лукашенко. - Он согласился, говорит: "Хорошо, мы подключимся". Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем. То есть совершенно иной фон".

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? (российские из Беларуси. - Прим. БЕЛТА)". Слушайте, это наше дело с Путиным, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело".-0-