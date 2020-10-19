Украинский политолог: радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильная Беларусь не входит в планы западных заказчиков цветных революций. Это подтверждает и тот факт, что на столичных улицах все больше радикалов. Им нужен не диалог, а сразу захват власти, чего категорически нельзя допускать. Уличные перемены после майдана ничем хорошим не закончились. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал украинский политолог Юрий Кот, сообщает БЕЛТА.

По мнению эксперта, нужно понимать, что все те, кто сегодня требует прав, свобод и пытается строить из себя прекраснодушных людей в белых одеждах с цветочками, на самом деле "будут готовы нарушать закон так, как им надо, лишь бы только добиться своего результата".

Юрий Кот отметил: радикалов ни в коем случае нельзя допускать к власти. "Как только они захватят власть, поверьте мне, эти люди будут потом за нее держаться до конца, как это опять же сегодня происходит в Украине. Посмотрите, маленькая кучка маргинальных радикалов, которые строят из себя "борщевых" или "сальных" патриотов. Их очень мало, но они держат под страхом всю остальную часть населения, все остальное общество", - добавил он.-0-

Разговор на языке ультиматума с белорусским народом и властью недопустим - Щекин Николай Щекин подчеркнул, что все призывы к введению санкций против Беларуси должны расцениваться как агрессивное вмешательство во внутренние дела страны. "Беларусь всегда выступала против насилия.