Украинскому послу в Минске вручена нота протеста

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство иностранных дел Беларуси 26 ноября был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года", - сказали в МИД.

Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание.-0-