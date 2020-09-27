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Политика
27 сентября 2020, 22:42

Укрепление межрегиональных связей Беларуси и России способствует развитию двух стран - Воробьев

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление межрегиональных связей Беларуси и России способствует развитию двух стран. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По его словам, укреплению связей между регионами придается особое значение. "Мы считаем, что развитие наших государств, Союзного государства, во многом зависит от сотрудничества между регионами. Именно поэтому придается большое значение этим соглашениям (которые планируется подписать в ходе VII Форума регионов Беларуси и России. - Прим.БЕЛТА)", - сказал Юрий Воробьев.

Кроме ряда соглашений разного уровня, планируется заключить два важных контракта. Наиболее крупный - на сумму свыше $30 млн.

"Мы придаем Форуму регионов огромное значение. Считаем, что даже в этих условиях (связанных с ситуацией по COVID-19. - Прим.БЕЛТА) он должен пройти", - отметил заместитель председателя Совета Федерации.

Как сообщалось, мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России 28 и 29 сентября пройдут в режиме видеоконференции. Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций в связи с регистрируемым ростом числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России. Во время обсуждения члены оргкомитета пришли к согласию, что именно такой формат сегодня будет адекватен эпидемиологической обстановке и не будет подвергать дополнительному риску здоровье участников.-0-

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