Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Договор о ЕАЭС предусматривает, что любое государство вправе обратиться за предоставлением ему статуса государства - наблюдателя при союзе. Решение принимает высший совет с учетом интересов развития интеграции и достижения целей договора о союзе.

Данный статус дает возможность уполномоченным представителям государства-наблюдателя присутствовать по приглашению на заседаниях органов союза, получать принятые документы. В то же время он не дает права участвовать в принятии решений. Страны - наблюдатели при ЕАЭС обязаны воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам союза.

Впервые статус государства-наблюдателя был предоставлен Молдове в мае 2018 года.-0-