Узбекистан в 2020 году проведет первый форум регионов СНГ

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан в 2020 году проведет первый форум регионов стран - участниц Содружества Независимых Государств. Об этом сообщил сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Шавката Мирзиёева, узбекская сторона разработала концепцию и программу своего председательства в Содружестве на следующий год. Безусловным приоритетом он назвал динамичное наращивание торгово-экономического сотрудничества.

"Убежден, что активному развитию торговых и инвестиционных связей будет способствовать скорейшее согласование стратегии экономического развития и концепции межрегионального сотрудничества до 2030 года, - подчеркнул Президент. - Первый форум регионов Содружества, который пройдет в Узбекистане в следующем году, безусловно, станет важной платформой по реализации этих документов. Если мы будем нашим регионам помогать, а не мешать, результаты будут очень серьезными".

Особое значение Узбекистан придает разработке приоритетных направлений сотрудничества в транспортной и транзитной сферах. Востребованным направлением Шавкат Мирзиёев также назвал расширение деловых контактов между предпринимателями стран СНГ.-0-