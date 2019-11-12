В Беларуси подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси сегодня на заседании подвел итоги выборов членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва и принял решение о регистрации избранных сенаторов, передает корреспондент БЕЛТА.

ЦИК определит даты созыва первых сессий избранных палат парламента 22 ноября Решения о созыве сессий нужно принимать синхронно, отметила председатель ЦИК Лидия Ермошина. Будут учитываться пожелания и предложения от обеих палат.

Выборы в верхнюю палату состоялись 7 ноября. В каждой области и Минске на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета прошло голосование по кандидатам в сенаторы. Избрано 56 человек, в том числе 11 членов Совета Республики действующего созыва, 14 женщин (25% от общего числа). Один избранный сенатор в настоящее время является депутатом Палаты представителей, проинформировала ответственный секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Возрастное представительство Совета Республики нового созыва она назвала оптимальным. Половина сенаторов в возрасте от 50 до 60 лет, 37% - от 40 до 50. Трем еще нет сорока, четырем - больше 60 лет.

Избранные члены Совета Республики представляют различные сферы. Так, 41% работает в образовании, культуре, науке и здравоохранении. Почти 11% сенаторов заняты в промышленности, транспорте и строительстве, столько же - в сельском хозяйстве.

Первая сессия Совета Республики седьмого созыва должна начаться до 7 декабря. В ЦИК не исключили, что первое заседание состоится 5 или 6 декабря.

От Брестской области в Совет Республики избраны главврач областной больницы доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий, действующий член Совета Республики директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Барановичского района Василий Маркевич, председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич, руководитель областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова. Пост сенатора также займут председатель Жабинковского райсовета Анатолий Шолтанюк, директор ОАО "Парохонское" Валерий Хроленко, заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская.

Депутаты местных Советов в Витебской области поддержали кандидатуры начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Юрия Деркача, директора региональной телерадиокомпании "Витебск" Елены Пантюховой, ректора Витебского государственного медуниверситета Анатолия Щастного, начальника главного управления торговли и услуг облисполкома Ирины Левкович, председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова. От Витебской области в сенат избраны также директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова Татьяна Полушкина, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк" Олег Жингель, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Витебскоблдорстрой" Владимир Матвеев.

Интересы жителей Гомельской области в Совете Республики будут представлять генеральный директор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов, председатель областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного цирка имени Валерия Абеля ГУ "Дворец культуры "Костюковка" Татьяна Абель. От юго-восточного региона в верхнюю палату парламента избраны также заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы Владимир Котович, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ Алексей Неверов, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, главный редактор газеты "Свабоднае слова" Андрей Шишкин, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

Представлять Гродненскую область в Совете Республики будут первый проректор Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Олег Романов, председатель СПК "Озеры Гродненского района" Александр Шишко, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, главный редактор "Лідскай газеты" Екатерина Серафинович. Сенаторами избраны также директор Новогрудского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея Эльвира Сороко, ректор Гродненского государственного медицинского университета Виктор Снежицкий, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич, заместитель директора по развитию СООО "Конте Спа" Валентин Байко.

Сенаторами от Минской области стали генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Суконко. Также избраны начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Елена Зябликова, директор средней школы №14 Молодечно Калина Капуцкая, генеральный директор агрокомбината "Дзержинский" Владимир Лукьянов, председатель Миноблсовета депутатов Наталья Якубицкая, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Валерий Гайдукевич.

Членами Совета Республики от Могилевской области стали председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олег Дьяченко. Удостоверения об избрании в скором времени получат главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско, начальник Могилевского института МВД Валерий Полищук, генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, директор унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия "Совхоз "Доброволец" Олег Портник.

Сенаторами от Минска избраны директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, директор гимназии №10 Марина Ильина, начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец. Представлять интересы столицы в верхней палате парламента будут также директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович, заместитель директора - руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец и председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.

Совет Республики - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент.-0-