В белорусско-американских отношениях сотрудничество правоохранительных органов имеет особое значение - Шестаков

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Особое значение в белорусско-американских отношениях имеет и будет иметь сотрудничество между правоохранительными органами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков сегодня на церемонии подписания белорусско-американских документов в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и США продолжают совместную работу по расширению взаимовыгодного сотрудничества между правоохранительными органами, направленного на решение общечеловеческих проблем, затрагивающих все государства и все народы, - отметил замминистра. - Незаконное производство и распространение наркотиков - это бедствие века прошлого и, к сожалению, злободневная проблема века нынешнего. Она не признает границ, национальных или социальных различий и не щадит никого - ни детей, ни взрослых, ни бедных, ни богатых". Евгений Шестаков подчеркнул, что наркотрафик - это глобальная проблема, и только через решительные совместные усилия есть шанс ее преодолеть. "Именно поэтому активизация сотрудничества между правоохранительными органами Беларуси и США в сфере борьбы с наркотиками представляется своевременной, востребованной и значимой для всех", - подчеркнул замминистра.

"Считаю сегодняшнее подписание двусторонних документов важным не только потому, что оно подтверждает наличие взаимной заинтересованности Беларуси и США в сотрудничестве в этой важной сфере, но и потому, что оно дает нашим странам дополнительные возможности для наращивания совместных усилий по противодействию преступлениям, связанным с наркотиками", - резюмировал Евгений Шестаков.-0-