В Чунцине обсудили новые точки роста сотрудничества Беларуси и Китая

2 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Юрий Сенько посетил Чунцин - китайский город центрального подчинения с более чем 32-миллионным населением. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

Одним из пунктов программы трехдневного посещения белорусским дипломатом Чунцина стало знакомство с деятельностью исследовательского центра крупнейшей китайской корпорации по производству автомобилей Changan Automobile Group. "В ходе переговоров с руководством компании были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - отметили в дипломатической миссии.

Во время посещения Центра культуры Беларуси и туризма в Чунцине посол также дал интервью Чунцинскому телевидению, в котором высоко оценил уровень и перспективы развития двустороннего сотрудничества китайского региона с нашей страной.

Кроме того, состоялись переговоры белорусского дипломата с главой Канцелярии по логистике и портам г.Чунцин Ба Чуанцзяном. Стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия Республики Беларусь и г.Чунцин в сфере логистики и транспорта. Особое внимание было уделено взаимному увеличению железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту "Китай-Европа-Китай" в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Юрий Сенько также провел встречу с председателем правления корпорации Zongshen Industrial Group Цзо Цзуншэнем. Данная компания входит в число 500 крупнейших предприятий Китая и топ-100 компаний Чунцина, основными направлениями деятельности которой являются производство двигателей, мотоциклов, сельхозтехники. Во время беседы было обсуждено функционирование совместного предприятия ОАО "Гомсельмаш" и корпорации "Цзуншэнь", а также новые направления сотрудничества китайской компании с Республикой Беларусь.

Посещение Чунцина - первая региональная поездка посла Беларуси по Китаю, основным мероприятием которой стала торжественная церемония открытия Генерального консульства нашей страны в этом городе.

Как сообщалось ранее БЕЛТА, в Чунцине 28 января торжественно открылось Генеральное консульство Беларуси. Церемония открытия консульского учреждения была приурочена к 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Чунцин - крупнейший по площади из четырех китайских городов центрального подчинения. Город по площади сопоставим с целой страной, как к примеру, с Австрией.

Кстати, между Чунцином и Минской областью с 2017 года развиваются побратимские отношения.-0-

Фото посольства Беларуси в Пекине