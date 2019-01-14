В ЕС все больше сторонников развития тесного сотрудничества с Беларусью - Сийярто

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском союзе становится все больше сторонников развития тесного сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы привержены более тесному сотрудничеству между Европейским союзом и Беларусью. У меня представилась возможность проинформировать Президента о том, что все больше сторонников такого подхода внутри Европейского союза", - сказал Петер Сийярто.
Он добавил, что в Венгрии выступают за развитие прагматичного сотрудничества между Востоком и Западом. "Мы всегда находимся вместе с нашими единомышленниками - теми странами, которые разделяют этот подход. Беларусь как раз является таким государством", - отметил министр.-0-
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