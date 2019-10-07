В Госдуме РФ поддерживают позицию Беларуси о необходимости диалога между ЕС и ЕАЭС

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы России Вячеслав Никонов на форуме "Минского диалога" поддержал позицию Беларуси о необходимости сотрудничества между ЕС и ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Никонов вернулся к выступлению на форуме министра иностранных дел Владимира Макея. Глава белорусского внешнеполитического ведомства высказался за развитие сотрудничества Евразийского экономического союза с Европейским союзом, а также с такими интеграционными проектами, как ШОС. "Этот диалог исключительно важен. Возможно договариваться, я уверен", - сказал председатель Комитета по образованию и науке Госдумы РФ.

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открылся сегодня в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты. Ожидается, что их общее число будет больше, чем в прошлом году, когда на форуме побывали более 500 представителей из 59 стран. На площадке форума все заинтересованные могут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие собрало высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-