В Минске обсудят подготовку к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 19 июня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Постоянные полномочные представители обсудят итоги состоявшегося 31 мая в Ашхабаде заседания Совета глав правительств СНГ и задачи по реализации принятых на нем документов. Планируется также рассмотреть совместный план мероприятий Исполнительного комитета СНГ, Совета постоянных полномочных представителей и Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете по реализации поручений, исходящих из решений Совета министров иностранных дел СНГ от 5 апреля, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе данного заседания.

Кроме того, членам Совета постпредов будут представлены предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, намеченных в Ашхабаде на 10 и 11 октября соответственно.

На заседании Совета постпредов будет также обсуждаться деятельность Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. С информацией по этому вопросу выступит председатель межгоссовета, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

Члены Совета постоянных полномочных представителей обсудят ход выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году и плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие. В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.-0-