В Минске прошло заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД стран СНГ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня состоялось XXVIII заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств. В формате видеоконференции участие в нем приняли представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Участники заседания обсудили проблемные вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 22 января 1993 года и двусторонних консульских конвенций. Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Минск) и 7 октября 2002 года (Кишинев). Отмечена важность внедрения в работу системы электронного взаимодействия.

Очередное заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств СНГ планируется провести в первом полугодии 2022 года в Минске под председательством Казахстана.-0-