В ОДКБ получили правовое оформление статусы наблюдателя и партнера организации

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности получили правовое оформление статусы наблюдателя и партнера организации. Соответствующее решение приняли сегодня главы государств - участников ОДКБ на саммите в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект данного решения был подготовлен с учетом приоритетов председательства в ОДКБ Беларуси в 2010 и 2017 годах, в порядке выполнения плана мероприятий по реализации решений ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности в 2017 году и приоритетных направлений, предложенных Казахстаном на период председательства в организации.

Решением утверждены положения о соответствующих статусах наблюдателя и партнера. В них определено, кому они могут быть предоставлены, критерии и условия для получения, процедура предоставления.

"В ходе первой части сессии мы провели обстоятельный обмен мнениями по деятельности ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности. По всем вопросам повестки дня достигнуто взаимопонимание", - проинформировал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Он подчеркнул, что Казахстан рассматривает ОДКБ в качестве авторитетной и эффективной структуры. "При активной и всесторонней поддержке государств - членов организации были успешно реализованы приоритеты Казахстана в период председательства", - сказал казахстанский лидер.

Главы государств также приняли решение о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ. Документом определены организационные и правовые основы деятельности этой структуры.-0-