В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В связи с появлением в средствах массовой информации разноречивых сообщений о ситуации, связанной с назначением нового генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов прокомментировал процедуру назначения нового кандидата на должность генсека ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь разъяснил, что процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ от Беларуси Станислава Васильевича Зася была организована путем его личной встречи с каждым главой государства - члена ОДКБ.

"В период с 12 по 20 декабря такие встречи состоялись с президентами Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Беларусь и Российской Федерации, на которых кандидатура Станислава Зася главами государств, встретившимися с ним, была поддержана, - отметили в ОДКБ. - Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок".

Зась прокомментировал разногласия с Арменией в вопросе назначения генсека ОДКБ Белорусскую кандидатуру на должность генсекретаря ОДКБ уже согласовали президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Станислав Зась побывал во всех этих странах и встретился с каждым из глав государств.

Во исполнение указаний председателя Совета коллективной безопасности Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Секретариатом ОДКБ были подготовлены соответственно проекты решений СМИД и СКБ о назначении Станислава Зася генеральным секретарем ОДКБ и направлены членам Постоянного совета ОДКБ для рассмотрения в государствах - членах ОДКБ. "По состоянию на 24 декабря 2018 года процедура согласования о назначении Станислава Зася генеральным секретарем ОДКБ продолжается. Подписание решения организовано в индивидуальном порядке", - сказал Владимир Зайнетдинов.-0-