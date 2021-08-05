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05 августа 2021, 16:12

В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе

Фото из архива
Фото из архива

5 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности внимательно следят за развитием ситуации на таджикско-афганской границе. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, комментируя по просьбе БЕЛТА общую ситуацию на границе с Афганистаном и начавшиеся там учения.

"Приветствуем начавшиеся сегодня учения вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана на полигонах вблизи границ с Афганистаном, - сказал пресс-секретарь. - В ОДКБ внимательно следят за ситуацией на таджикско-афганской границе и сопредельных регионах. В случае резкого обострения обстановки и угрозы Республике Таджикистан в организации примут все необходимые меры для оказания помощи своему союзнику по защите южных рубежей государств - членов ОДКБ. Сейчас таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе и пока нет необходимости в задействовании механизмов ОДКБ".

Владимир Зайнетдинов также отметил, что в октябре вблизи таджикско-афганской границы в плановом порядке состоятся учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие-2021", которые пройдут по единому замыслу.

"В ноябре в Таджикистане также запланировано проведение тактико-специального учения "Кобальт-2021" с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ, направленного на отработку задач по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований", - добавил пресс-секретарь.-0-

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Афганистан граница ОДКБ Таджикистан
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