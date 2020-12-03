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03 декабря 2020, 09:48

В ответ на враждебные действия нужно защищаться, а не разговоры разговаривать - Савиных

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении Беларуси ведутся конкретные враждебные действия, в таких условиях нужно защищаться, а не разговоры разговаривать. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

По его мнению, уже сам факт, что доминирующим политическим силам приходится прибегать к такому примитивному средству давления, как санкции, говорит о серьезном кризисе, в котором находятся эти доминирующие в мире государства. У них нет ни разумных, ни рациональных предложений или аргументов, в результате они вынуждены прибегать к силовым методам - давлению, шантажу, ультиматумам и прочему.

"Безусловно, это провальная политика в современных условиях. Рациональная реакция на санкции со стороны Беларуси - это консолидация внутри страны, укрепление контактов с нашими зарубежными партнерами".

"Объяснение здесь простое. Той всеобъемлющей и абсолютной гегемонии Запада, которая существовала 20-30 лет назад, сегодня нет и в помине. Коллективный Запад стремительно теряет свое влияние. Это, с одной стороны, заставляет их быть агрессивными, но с другой - санкционный механизм трещит по швам и не дает нужного эффекта. Поэтому укрепление контактов с партнерами, со всеми странами, которые отваживаются проводить независимую внешнюю политику, очень важно для нас", - уверен Андрей Савиных.

По словам депутата, активность Польши и Литвы в отношении Беларуси продиктована прежде всего их национальными интересами, которые они понимают очень эгоистически. Варшава и Вильнюс пытаются навязать Беларуси внешнее управление, чтобы получить в свое распоряжение ресурсы государственного сектора нашей страны, что поможет им легче пережить сложный период экономической стагнации, с которой мир уже столкнулся в этом году и которую всем нам еще предстоит пережить в ближайшие три-четыре года.

"Польша решилась на такие, будем прямо говорить, хищнические действия с подачи США. Для мирового гегемона региональный проект Польши (новая Речь Посполитая от моря до моря), который бы контролировал через Польшу Литву, Беларусь и Украину, может быть использован для торможения России. Но с тем же успехом его можно повернуть и против континентальной Европы или континентального ЕС (так видится уместным назвать Евросоюз после выхода из него Великобритании). Полагаю, что логика американских действий находится как раз в этой парадигме. И эта тема требует самого серьезного исследования", - отметил парламентарий.

Андрей Савиных подчеркивает, что поводом для санкций очень часто служат такие политкорректные лозунги, как защита прав человека, окружающей среды. "Это происходит уже не первый год. Просто сегодня лицемерие этих призывов становится слишком очевидным. Когда там разгоняют незаконные митинги и демонстрации - это наведение порядка, а у нас те же действия правоохранительных структур подпадают под нарушение прав человека. Ну как можно вести серьезный разговор о правах человека, если эти же права человека используются, причем совершенно безосновательно, как инструмент для социальной дестабилизации, как повод для вмешательства во внутренние дела Беларуси? Выхолащиваются логика, содержание политического диалога, и всякое взаимодействие теряет смысл. В отношении нас ведутся конкретные враждебные действия, в таких условиях нужно защищаться, а не разговоры разговаривать", - подытожил депутат.-0-

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