В парламенте не может быть случайных людей - Леонид Заяц

16 ноября, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. В парламенте не может быть случайных людей, туда должны идти высококвалифицированные профессионалы, которые смогут грамотно выполнять свои функции. Таким мнением поделился с журналистами председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, который вместе с женой сегодня принял участие в досрочном голосовании, передает корреспондент БЛЕТА.

"Завтра у меня рабочий день. Я выбрал в своем графике наиболее удобное время, чтобы исполнить гражданский долг", - сказал Леонид Заяц.

Он подчеркнул, что депутат Палаты представителей в первую очередь должен быть профессионалом. "Человек должен характеризоваться высокими профессиональными качествами, эрудицией, быть известным в обществе своей работой, деловыми подходами к решению жизненных и государственных проблем. В парламенте не может быть случайных людей. Туда должны идти профессионалы, которые смогут грамотно работать в духе патриотизма, любви к своей родине и людям, живущим в стране. Чтобы максимально эффективно использовать то время, что они будут находиться на такой высокой выборной должности", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

Досрочное голосование губернатора состоялось на избирательном участке №32, который расположен в учреждении образования "Учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа №12 г. Могилева". На участке присутствовали международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и местные представители. -0-