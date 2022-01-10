В Секретариате ОДКБ приспустили флаги стран-участниц в знак траура по погибшим в Казахстане

10 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сегодня утром в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности был приспущен флаг организации и флаги государств - членов ОДКБ в знак траура по погибшим в результате трагических событий в Казахстане, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В церемонии приняли участие сотрудники Секретариата ОДКБ, которые почтили минутой молчания память о погибших, - отметил пресс-секретарь. - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выразил глубокое соболезнование в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим".
10 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков.-0-