Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в Казахстане

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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура, сообщает "Казинформ".
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В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.-0-
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