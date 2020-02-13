В Сербии очень тепло относятся к Беларуси и ее жителям - Ковачевич

13 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Сербии очень тепло относятся к Беларуси и ее жителям. Об этом посол Сербии Велько Ковачевич заявил сегодня в Доме дружбы на вечере, посвященном национальному сербскому празднику - Дню государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол работает в Минске уже шесть лет. Он отметил, что и раньше немало знал о Беларуси, но особенно проникся теплыми чувствами к ней во время своей дипломатической деятельности здесь.

"Сербия и Беларусь развивают взаимовыгодные отношения, построенные на основе доверия, полной открытости к сотрудничеству и глубокого взаимного уважения, - сказал посол. - Основу этого доверия своей дружбой заложили лидеры двух государств. И очередные белорусско-сербские переговоры на высшем уровне в Белграде в декабре минувшего года подтвердили намерение сторон и дальше развивать плодотворные контакты по всем направлениям".

Дипломат выразил признательность белорусской стороне за поддержку Сербии на международной арене. "Я знаю, что белорусы являются настоящими друзьями сербов, и мы очень тепло относимся к белорусскому народу. Межчеловеческие отношения очень важны наряду с межгосударственными", - сказал он.

В свою очередь заместитель начальника управления Европы белорусского внешнеполитического ведомства Елена Шпакова отметила, что Беларусь и Сербия очень близки прежде всего духовно. "Между нашими странами налажены очень хорошие контакты, нет виз, есть прямое авиасообщение. А самое главное - дружат президенты, и это отражает большой взаимный интерес к всестороннему взаимодействию. Налажены хорошие контакты между министерствами иностранных дел. Торгово-экономические связи также интенсивно развиваются. Белорусские автобусы ездят по улицам сербской столицы, белорусские трактора работают в сельском хозяйстве Сербии. Появляются все новые сферы взаимного интереса, это в том числе новые технологии", - продолжила она.

Ведущий вечера председатель общества "Беларусь-Сербия" профессор БГУ Иван Чарота подробно остановился на белорусско-сербских связях в культурной и образовательной сферах. На встрече прозвучали стихи и песни на двух языках. В числе гостей были и студенты, изучающие сербский язык.-0-