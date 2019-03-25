В Турции активно готовятся к предстоящему визиту Президента Беларуси - посол

25 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Турции активно готовятся к предстоящему визиту Президента Беларуси. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама, выступая сегодня в Доме дружбы на вечере, посвященном 27-й годовщине установления белорусско-турецких дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат обратила внимание на важность обмена визитами, в том числе на высшем уровне. Она отметила активный диалог и сотрудничество между Беларусью и Турцией, отсутствие каких-либо проблем и противоречий между ними. "Это говорит о том, что у нас существуют общие подходы по многим вопросам", - считает Кезбан Нилвана Дарама.

Посол Турции также поблагодарила белорусов за большой интерес к турецкому языку, культуре и истории.

В свою очередь начальник главного управления Европы и Северной Америки Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Бушило подчеркнул: "Для Беларуси Турция всегда будет занимать особенное место. Именно Турецкая Республика первой признала независимость нашей страны в 1991 году, что стало важным шагом для дальнейшего международно-правового становления нашего молодого государства. Дипломатические отношения, установленные между нашими странами в 1992 году, заложили основу для развития двусторонних контактов на всех уровнях и во всех сферах".

Он констатировал, что белорусско-турецкое сотрудничество с самого начала строилось на принципах взаимного доверия и уважения. Спустя более четверти века взаимодействие двух стран является примером дружественного, конструктивного и взаимовыгодного диалога.

Андрей Бушило также отметил, что Беларусь рассматривает Турцию в качестве надежного друга, перспективного партнера на международной арене и выступает за системное и поступательное укрепление двусторонних отношений. По мнению дипломата, убедительным свидетельством высокого уровня взаимодействия между двумя странами стал официальный визит в Минск в ноябре 2016 года Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Андрей Бушило

"Руководствуясь договоренностями глав государств и правительств, нам удалось вплотную приблизить уровень двустороннего товарооборота к сумме в $1 млрд, тогда как пять лет назад данный показатель был вполовину меньше. Это говорит о наличии хорошего потенциала для дальнейшего его увеличения, вывода экономических отношений на новый качественный уровень, связанный с переходом от простой торговли товарами к более глубоким формам сотрудничества - промышленной кооперации, взаимному инвестированию, совместным научно-техническим разработкам", - подчеркнул Андрей Бушило.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова подчеркнула важность развития и белорусско-турецких культурных связей. На вечере звучали стихи и песни на турецком языке, в том числе в исполнении белорусских студентов.-0-

Фото Алины Гришкевич