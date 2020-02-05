Великобритания приветствует развитие отношений Беларуси и США - Перкинс

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Великобритания приветствует развитие отношений Беларуси и США. Об этом заявила сегодня на встрече с журналистами посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались ее мнением относительно потепления в отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки. Глава дипломатической миссии подчеркнула: "США - наш друг, и Беларусь - наш друг. И нам очень приятно, когда наши друзья хорошо относятся друг к другу".

Она отметила, что между Беларусью и Великобританией развивается сотрудничество по различным направлениям, в особенности торгово-экономическому, а также образовательному. Есть новые проекты и векторы, которые страны рассматривают как перспективные. Так, во время визита премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в Лондон было подписано соглашение о создании совместного производства электробусов в Великобритании. Это важно с учетом того, что электробусы являются экологически чистым транспортом, заметила дипломат.

Посол обратила внимание, что Великобритания является мировым лидером в принятии мер по борьбе с изменением климата. "Мы стали первой крупной экономикой, законодательно закрепившей обязательство по достижению к 2050 году углеродной нейтральности. И вместе с Италией мы принимаем у себя в этом году 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26)".-0-