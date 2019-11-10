Визит Лукашенко в Австрию позволит заложить более серьезную базу для двусторонних отношений - эксперт

10 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Австрию позволит заложить более серьезную базу для экономических и гуманитарных отношений двух стран. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал вице-председатель белорусско-австрийского общества Давид Штокингер, сообщает БЕЛТА.

В Австрии Президента Беларуси ждут с открытым сердцем, подчеркнул Давид Штокингер. "Мы уверены, что это шаг вперед, возможность заложить более серьезную базу для экономических и гуманитарных отношений", - отметил он, говоря о предстоящем визите белорусского лидера.

"Австрия всегда выступала за нейтралитет, мы не являемся членами НАТО, а Беларусь - страна, которая несет мир. Это еще больше нас сближает. Мы всегда выступали за диалог и торговлю", - сказал Давид Штокингер. Он добавил, что отношения двух стран всегда основывались на доверии.

Как сообщалось, Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию 11-12 ноября.-0-