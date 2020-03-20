Визит Макея в Варшаву отменился, министр провел с главой польского МИД видеопереговоры

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел в формате видеоконференции переговоры с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем и уполномоченным польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петром Наимским, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил в начале видеоконференции Владимир Макей, у него был запланирован визит в Польшу, но из-за развития ситуации с коронавирусом он был отменен. Министры не стали откладывать переговоры и решили провести видеовстречу. "К сожалению, не получилось осуществить мой официальный визит в Варшаву с 19 по 20 марта. Но хорошо, что технологии так далеко шагнули, и мы можем проводить встречу таким образом", - сказал Владимир Макей.

"Я тренируюсь на этих технологиях", - пошутил в ответ его польский коллега.

Глава белорусского МИД подтвердил готовность посетить с визитом Варшаву, когда появится такая возможность, подчеркнув, что тем для разговора более чем достаточно.-0-

"Результаты могут быть в ближайшее время" - Беларусь и Польша обсудили поставки энергоресурсов "Мы обсуждали в соответствии с установками главы государства вопросы диверсификации поставок энергоресурсов с участием польской стороны", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.