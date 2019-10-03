Визит Могерини в Беларусь откладывается - представительство ЕС

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск откладывается. Такая информация размещена на странице представительства ЕС в Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"С сожалением сообщаем, что визит Федерики Могерини, верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также встреча высокого уровня в рамках "Восточного партнерства", ранее запланированные на 4-5 октября в Минске, откладываются из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной", - отмечается в информации представительства Европейского союза.-0-