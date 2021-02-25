Внешнеэкономический трек остается важнейшим приоритетом деятельности МИД - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшим приоритетом и критерием эффективности всей работы Министерства иностранных дел был и остается внешнеэкономический трек. Это отметил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на заседании коллегии МИД по итогам работы органов дипломатической службы за 2020 год, участие в котором принял премьер-министр Роман Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что новые глобальные и региональные реалии требуют, как акцентировал внимание глава государства на VI Всебелорусском народном собрании, определить текущие и долгосрочные приоритеты нашего государства на внешнем контуре, - подчеркнул руководитель ведомства. - В этой связи МИД взял на себя обязательство подготовить проект новой концепции внешней политики Республики Беларусь".

Владимир Макей также отметил: "Сохраняя приверженность принципу многовекторности, нацеленность на развитие диалога и взаимовыгодного, конструктивного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами, нам необходимо более четко определить ключевые направления наших усилий на развитие отношений с ними. При этом неизменным важнейшим приоритетом для нашего ведомства и критерием эффективности всей нашей работы был и остается внешнеэкономический трек".

Министр констатировал, что в 2020 году в условиях значительно возросшего количества вызовов и возобновления санкционного давления на Беларусь не все из запланированного удалось выполнить.-0-