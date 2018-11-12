Во время визита Алиева в Минск планируется подписать около 10 документов

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Минск, который состоится через неделю, будет подписано около 10 документов. Об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Планируемые к подписанию документы касаются сфер политики, экономики и гуманитарного сотрудничества. "Отношения не стоят на месте, договорно-правовая база должна развиваться", - отметил посол. По его словам, в настоящее время азербайджанская сторона реализует в Беларуси немало инвестиционных строительных проектов.
Посол считает важным, что визит Ильхама Алиева состоится в год 25-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Азербайджаном.
Во время встречи с Александром Лукашенко дипломат подчеркнул: "Азербайджанский народ очень вас любит и ценит. Ваши личные отношения с Ильхамом Алиевым - это хороший пример межгосударственных отношений".-0-
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