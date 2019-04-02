Вопрос о многоуровневых межмидовских консультациях в формате СНГ рассмотрят на СМИД в Москве

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из основных вопросов повестки дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ 5 апреля в Москве станет подведение итогов реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества в 2018 году и утверждение аналогичного документа, рассчитанного на 2019 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В прошлом году в соответствии с планом проведены 13 консультаций, в том числе одно заседание Консультативного совета руководителей консульских служб и два заседания Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран Содружества. Во время консультаций состоялся широкий обмен информацией и мнениями по актуальным внешнеполитическим вопросам, представляющим взаимный интерес. Акцент сделан на эффективное обеспечение учета интересов стран Содружества и согласование возможных совместных действий в международных организациях, обсуждение проблем, препятствующих продвижению совместных инициатив. Впервые состоялись консультации о внешнеполитическом планировании министерств иностранных дел.

Все участники консультаций отмечали своевременность и полезность встреч и обмена информацией, а также указывали на целесообразность продолжения таких мероприятий. Исходя из данных пожеланий и по предложениям внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана сформирован проект плана консультаций на 2019 год.

Проект документа по тематике в целом соответствует консультациям, проведенным в прошлом году, и включает 13 мероприятий. В частности, намечено провести консультации, касающиеся внешнеполитического планирования, противодействия современным вызовам и угрозам, разоруженческой тематики, развития экономического сотрудничества, взаимодействия в информационной сфере, в ООН, ОБСЕ, а также сотрудничества с другими международными организациями. В формате межмидовских консультаций планируется проведение очередных заседаний Консультативного совета руководителей консульских служб и Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств - участников СНГ.-0-