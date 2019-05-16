Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая - Семериков

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о назначении генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет решаться на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ 22 мая, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Семериков рассказал, что 17 мая будет проводиться внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят вопрос о новом генсеке организации. Будут готовиться предложения для внесения на заседание СМИД ОДКБ. "И там будет уже принято соответствующее решение", - сказал и.о. генсекретаря ОДКБ. Он добавил, что главы МИД рекомендуют руководителям государств то или иное должностное лицо.

По словам Валерия Семерикова, будет обсуждаться назначение на пост главы ОДКБ представителя Беларуси, госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася. Он напомнил, что к Республике Беларусь очередь занимать должность генерального секретаря переходит 1 января 2020 года. Сегодня эту позицию должен замещать представитель Армении, но случился форс-мажор. "Думаю, 22 мая будет принято окончательно решение по назначению. У нас одна кандидатура внесена на согласование, и многие президенты ее одобрили. Мы будем этот вопрос предметно и конкретно обсуждать", - отметил и.о. генсекретаря ОДКБ.

Как сообщалось, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась был предложен на пост генерального секретаря ОДКБ. Белорусскую кандидатуру уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия. Сохраняются только сложности во взаимодействии по данному вопросу с Арменией, которая ранее досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с соответствующего поста, но опять настаивала на назначении своей кандидатуры.-0-