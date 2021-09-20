Вопросы актуальной повестки ЕАЭС обсудили в МИД

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов встретился сегодня с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым, сообщили БЕЛТА в Министерстве иностранных дел.

В центре внимания участников встречи были вопросы актуальной повестки Евразийского экономического союза. В частности, стороны обсудили ход переговоров о заключении соглашений о свободной торговле с третьими странами, сближение позиций государств - членов ЕАЭС в рамках климатической повестки, инициативные предложения Беларуси в сфере таможенно-тарифного регулирования.-0-