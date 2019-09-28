Встреча высокого уровня "Восточного партнерства" пройдет в Минске 4-5 октября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча "Восточного партнерства" высокого уровня пройдет в Минске 4-5 октября. Участие в мероприятии министр иностранных дел Владимир Макей обсудил на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Финский дипломат подтвердил свое участие во встрече и отметил ее важность для дальнейшего диалога между ЕС и Беларусью. Собеседники обсудили перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повесток дня.

На встрече с министром иностранных дел Швеции Анн Линде поднималась тема расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, целесообразность активизации политических контактов различного уровня.

С делегацией Канады, возглавляемой бывшим премьер-министром Чарльзом Джозефом Кларком, детально обсуждалась активизация сотрудничества в сельском хозяйстве, информационных технологиях, образовании, туризме, развитии малого и среднего предпринимательства. Достигнута договоренность о подготовке белорусской стороной конкретного перечня предложений, который затем будет проработан бизнес-кругами обеих стран.

Во время встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком стороны выразили удовлетворение наметившейся в последнее время позитивной динамикой двусторонних торгово-экономических отношений. В том числе обсуждалась подготовка очередного заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в белорусской столице 23-24 октября. Министры обменялись также мнениями по вопросам наполнения заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится в Братиславе 5-6 декабря.

На встрече с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде отмечена взаимная заинтересованность стран в расширении торгово-экономического сотрудничества, рассматривались возможные перспективные направления. Особое внимание уделено вопросам активизации диалога по линии Беларусь-ЕС, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Глава белорусской делегации на полях сессии встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом. Министр иностранных дел Сирии тепло отозвался о своем визите в Минск в июле 2019 года. Владимир Макей заверил, что Беларусь намерена и впредь оказывать всестороннее гуманитарное содействие Сирии для скорейшего восстановления страны, проинформировал о готовности принять сирийских детей на оздоровление и в 2020 году.-0-