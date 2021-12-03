Введение очередного пакета санкций в отношении Беларуси удивило даже некоторых глав МИД ЕС

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение очередного пакета санкций ЕС в отношении Беларуси удивило даже некоторых европейских глав МИД. Это следует из заявлений Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам прошедшего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

"Встречаясь с рядом коллег, когда я говорил, что вы же сегодня собираетесь ввести санкции, они были удивлены. Говорят, что "мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций", - рассказал Владимир Макей.

Он констатировал, что, к сожалению, в Европейском союзе существует такой сложный бюрократический механизм, когда, условно говоря, транспортный отдел может принять свои санкции, а политический отдел - свои. "Поэтому в любом случае, конечно, вчерашнее решение (о введении очередного пакета санкций в отношении Беларуси. - Прим. БЕЛТА), которое было принято Европейским союзом, проходило какое-то обсуждение, но, как показывает мое общение с коллегами, во-первых, не все были согласны с введением этого пакета санкций. И, во-вторых, не все даже четко представляли, что именно 2 декабря будут введены эти санкции", - отметил министр.

По его словам, с заявлением белорусской стороны на СМИД ОБСЕ о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. "Не все, но очень многие. И у здравомыслящих людей здесь, у здравомыслящих коллег есть понимание, как я сказал, что надо постараться найти такие пути коммуникации, которые позволят выйти из этой ситуации. Потому что в конечном итоге никто не окажется в выигрыше", - сказал глава МИД.-0-