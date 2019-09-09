ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 сентября 2019
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:18 Музей журавлей и клюквы создадут в Миорском районе Регионы
08:00 Картина выходных: 1000-летие Бреста, День танкистов и победа Соболенко на US Open Общество
07:57 В Токио из-за тайфуна пострадали не менее 36 человек В мире
07:47 Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США Спорт
07:03 Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается 9 сентября в Беларуси Политика
00:25 ФОТОФАКТ: В РСУП "Экспериментальная база "Криничная" Мозырского района идет уборка ранних сортов кукурузы на семена Регионы
08.09.19
08.09.19 23:40 Самолет Москва - Владивосток прервал вылет из Шереметьево из-за неисправности В мире
08.09.19 22:36 В Витебске таксист насмерть сбил женщину Происшествия
08.09.19 22:20 Волейболистки Сербии стали чемпионками Европы, серебро у турчанок Спорт
08.09.19 21:59 Соболенко и Мертенс выиграли женский парный разряд US Open Спорт
08.09.19 21:36 ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо" Спорт
08.09.19 21:35 Воронков: инициатива создания "пояса цифрового добрососедства" может побудить активную дискуссию Общество
08.09.19 21:01 Хоккеисты минской "Юности" второй раз проиграли в гостевом матче ЛЧ Спорт
08.09.19 20:28 К 1000-летнему юбилею Бреста за три года введены 23 крупных объекта Регионы
08.09.19 20:26 Белорусы завоевали бронзу в смешанной эстафете ЧМ по современному пятиборью Спорт
08.09.19 20:25 "Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте Общество
08.09.19 20:03 Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время Общество
08.09.19 19:28 В Бресте открылся XXIV Международный театральный фестиваль "Белая вежа" Регионы
08.09.19 19:25 Хоккеисты минского "Динамо" одержали первую победу в чемпионате КХЛ Спорт
08.09.19 19:15 Урагану "Дориан" присвоен статус тропического шторма В мире
08.09.19 18:30 В Комсомольске-на-Амуре ливнями затопило подвалы 300 многоэтажек, школ, больниц В мире
08.09.19 18:06 В Германии в результате взрыва на народном празднике пострадали 14 человек В мире
08.09.19 17:49 В Молодечно проводят доследственную проверку гибели двух мужчин при обрушении грунта в траншее Происшествия
08.09.19 17:43 Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Турцию и второй год подряд заняла 5-е место в суперфинале Евролиги Спорт
08.09.19 17:10 Белорусы завоевали 6 наград на молодежном ЧЕ по академической гребле Спорт
08.09.19 17:04 Гандболисты СКА победили БГК имени Мешкова в чемпионате Беларуси Спорт
08.09.19 16:56 Парламент Грузии утвердил кабинет министров нового премьера Георгия Гахария В мире
08.09.19 16:44 КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет Общество
08.09.19 16:03 РЕПОРТАЖ: Брестчане отпраздновали юбилей родного города Регионы
08.09.19 15:15 В Красноярском крае обнаружили сгоревший вертолет Ми-2 с останками двух человек В мире
Все новости
Все новости
Политика
09 сентября 2019, 07:03

Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается 9 сентября в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси
Около 400 наблюдателей войдет в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Беларуси пройдет с 9 сентября по 8 октября включительно, сообщает БЕЛТА.

Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполкомам, а в столице - президиуму Мингорсовета и Мингорисполкому. Голосование по зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате парламента проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Совет Республики - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

Выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, в Палату представителей - на 17 ноября.-0-

Теги
выборы в Беларуси Совет Республики
Новости рубрики Политика
Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей началось в Беларуси
МИД. Фото из архива Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело
Олег Табанюхов и Пурли Агамырадов. Фото МИД Беларусь и Туркменистан планируют расширять сотрудничество в области здравоохранения и образования
Фото из архива Кравченко представил инициативы Беларуси в сфере европейской безопасности на конференции в Швейцарии
Сергей Румас Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Сергей Румас и Дмитрий Медведев Румас и Медведев намерены завершить согласование программы по углублению интеграции
Главное
Минск принимает матч сильнейших легкоатлетов Европы и США
Воронков: инициатива создания "пояса цифрового добрососедства" может побудить активную дискуссию
РЕПОРТАЖ: Брестчане отпраздновали юбилей родного города
Госкомимущество рассчитывает на создание первой госкорпорации в ближайшее время
Топ-новости
Картина выходных: 1000-летие Бреста, День танкистов и победа Соболенко на US Open
Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело
"Людей травить не будем" - Лис о строительстве аккумуляторного завода в Бресте
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Белоруски выиграли две медали на этапе КМ по художественной гимнастике
ФОТОРЕПОРТАЖ: Первая тренировка перед матчем Европа-США прошла на стадионе "Динамо"
ФОТОРЕПОРТАЖ: На "Линии Сталина" прошли мероприятия ко Дню танкистов
Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс в финале US Open, выиграв свой первый турнир серии "Большого шлема"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль науки в Ботаническом саду
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Любители бега в Бресте отметили 1000-летие города участием в полумарафоне
В Минске задержан третий участник разбойного нападения на гомельчанку
Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC
ФОТОРЕПОРТАЖ: Уникальный обряд Лельчицкого района "Сваты"
Венецианский кинофестиваль раздал награды
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.