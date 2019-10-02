Выступление Андрейченко на открытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва

ДОСТОЙНО ПЕРЕДАТЬ ПАРЛАМЕНТСКУЮ ЭСТАФЕТУ

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на открытии седьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва

Уважаемые депутаты, члены правительства и приглашенные!

Начинает работу седьмая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.

Это заключительная сессия для нынешнего состава депутатского корпуса, с завершением которой будет перевернута еще одна страница в истории белорусского парламентаризма.

В стране набирает ход избирательная кампания, активно проходит процесс выдвижения кандидатов в новый состав парламента. И уже в скором времени шестой созыв Палаты представителей передаст эстафету вновь избранным депутатам.

Вместе с тем свои избирательные предпочтения граждане во многом формируют исходя из оценки именно нашей деятельности. Поэтому задача у нас с вами, уважаемые коллеги, одна - достойно выполнить весь тот объем работы, который мы запланировали. Тем более что все вопросы, включенные в законодательную повестку, подчинены достижению стратегических целей, закрепленных в пятилетней программе социально-экономического развития страны.

В немалой степени ее реализация зависит от эффективности бюджетной политики. В следующем году она традиционно будет направлена на обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов, создание условий для устойчивого экономического роста, усиление социальной направленности расходов, включая повышение благосостояния работников бюджетной сферы и поддержку многодетных семей.

Составление главного финансового документа требует тщательного учета всех факторов и рисков. Разумеется, то, что национальные налоговые правила остаются стабильными, позволяет нам сегодня более четко прогнозировать основные параметры бюджета - в первую очередь по доходам. И теперь надо внимательно посмотреть на приоритеты финансирования, а это - обеспечение опережающего развития наукоемких отраслей и выравнивание экономического потенциала регионов при безусловном выполнении страной всех внешних и внутренних обязательств.

Предсказуемость налоговых правил важна и с той точки зрения, что она позволит более уверенно планировать свою бизнес-стратегию как отечественным предприятиям, так и зарубежным инвесторам. Но в создании стабильной деловой среды следует сделать еще один важный шаг. Речь идет о совершенствовании корпоративного права, и прежде всего законодательства по вопросам хозяйственных обществ. От результатов этой работы во многом будут зависеть позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса".

Кроме того, нам предстоит принять ряд решений по реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе. Планируемые меры призваны повысить устойчивость белорусских компаний на этом масштабном рынке и устранить ряд технических барьеров во взаимной торговле. Очередным шагом в этом направлении станет корректировка законов в сфере естественных монополий, транспортной деятельности, электросвязи, метрологического обеспечения, технического нормирования и стандартизации.

В современную эпоху при формировании стратегии развития четко выстроить по ранжиру экономические и социальные цели практически невозможно. Они самым тесным образом переплетены. Причем именно качество жизни, позволяющее раскрыть творческий потенциал личности, сегодня становится одним из ведущих факторов экономического роста.

Главный наш ресурс - человеческий капитал, высокие профессионалы, востребованные во всем мире. И чтобы Беларусь могла успешно конкурировать в борьбе за квалифицированные кадры, нам важно постоянно улучшать не только бизнес-климат, но и условия жизни и труда наших граждан.

Например, мы сделали ряд шагов навстречу бизнесу в трудовом законодательстве. Но оказалось, что вопросы охраны труда некоторых категорий работников не урегулированы, равно как нигде не прописаны обязанности их нанимателей в этой области. А ведь это базовые вопросы, связанные со здоровьем, а порой и жизнью людей. Сегодня мы восполняем этот пробел, работая над соответствующими поправками.

Кроме того, нам предстоит завершить работу с законопроектами, непосредственно касающимися повышения качества оказания медицинских и жилищно-коммунальных услуг населению, защиты экологии, обеспечения законности и правопорядка.

Ряд серьезных задач намечен к выполнению и в рамках нашей международной программы. Здесь в целом создан неплохой задел. Это видно и по динамике двусторонних связей, и по вопросам, с которыми работают парламентские группы дружбы.

Важно, что наряду с решением чисто политических задач мы все активнее выходим на конкретные экономические проекты. К примеру, депутаты и представители бизнеса Германии сегодня внимательно изучают возможности межрегионального и инвестиционного сотрудничества с Беларусью, перспективы производственной кооперации в ряде инновационных сфер.

Турецкие и японские парламентарии проявили серьезный интерес к белорусскому сектору информационных технологий. А с нашими польскими коллегами мы ведем уже практически системный диалог по самому широкому кругу тем, затрагивающих экономику, торговлю, инвестиции, спорт, туризм и многое другое.

Радует, что эта активность приносит реальные плоды в виде международных соглашений и взаимовыгодных контрактов. Объемный пакет таких документов подписан недавно и по итогам первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проведенного в Минске по инициативе парламентов двух стран.

Подобных примеров можно привести много. И все эти связи и наработки нам ни в коем случае нельзя потерять. Полагаю, с этим солидарны и руководители дипломатических миссий, которые внесли немалый вклад в развитие диалога. Ведь помимо прямой экономической выгоды для граждан наших стран укрепление доверия и стремление сотрудничать без политической предвзятости помогают нам лучше понимать друг друга в международных организациях.

А это сегодня - очень важная задача. В свете тревожных событий, которые происходят в мире, объединительная повестка в духе инициатив Президента Республики Беларусь востребована как никогда.

Мы чувствуем это по той атмосфере, которая складывается в Парламентской ассамблее ОБСЕ. И мы благодарны своим коллегам за поддержку. Летом в Люксембурге была единогласно принята наша очередная, уже третья по счету в этом созыве, резолюция.

Постепенно увеличивается число сторонников обустройства Евразийского континента на принципах доверия и партнерства. Яркий пример тому - Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Это молодая, но быстро набирающая международный вес диалоговая платформа. Если на первом совещании было всего 18 участников, то в последнем мероприятии, прошедшем в Нур-Султане, приняли участие уже 65 парламентов и 14 международных организаций.

Мы заострили внимание своих коллег на новой стратегической инициативе главы белорусского государства о формировании "пояса цифрового добрососедства". Она логически вытекает из идеи "Хельсинки 2" и в плане защиты от современных угроз человечеству может сыграть не менее важную роль, чем Договор о нераспространении ядерного оружия.

Наши предложения вошли в итоговый документ совещания. Это говорит о значимости вопросов, которые поднимает Республика Беларусь на международной арене. Подтверждение тому мы услышали и на встрече с председателем Межпарламентского союза госпожой Баррон, которая посетила нашу страну для участия в международной конференции высокого уровня, посвященной борьбе с терроризмом при помощи современных технологий и инноваций.

Нам очень близки и понятны цели, вокруг которых строится деятельность этой глобальной парламентской организации. Фактически именно приоритеты устойчивого развития определяют как внутреннюю, так и внешнюю политику Беларуси. И мы глубоко убеждены, что самым верным шагом к более стабильному, безопасному и справедливому миру является не конкуренция, а активный поиск точек сопряжения между различными экономическими моделями, существующими в мире.

Для Беларуси естественным путем развития всегда была и остается продуктивная интеграция со всеми, кто готов с нами сотрудничать, прежде всего с наиболее близкими соседями. При этом мы понимаем, что интеграция не самоцель, а инструмент достижения наивысшей цели - роста благосостояния граждан наших стран.

На этих принципах мы строим свою работу в парламентских измерениях СНГ, ОДКБ, Союзного государства. В наших общих интересах максимально задействовать весь имеющийся у нас интеграционный потенциал. Поэтому особый упор делается на гармонизации законодательства, обеспечении равных прав граждан и субъектов хозяйствования, наведении порядка в торгово-экономических отношениях.

Разумеется, темой многих предстоящих международных мероприятий станут парламентские выборы. Они уже, кстати, обсуждались в Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, а также на встрече депутатов Палаты представителей с миссией по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ.

По мере приближения даты выборов в стране увеличится число международных наблюдателей. Часть из них приглашена по нашей инициативе. С ними нам тоже предстоит встречаться. И, конечно, белорусские депутаты постараются оказать им все возможное содействие для выполнения их миссии.

Нам нечего скрывать. Все видят, что избирательная кампания проходит цивилизованно и конструктивно. Это говорит о высоком уровне политической культуры белорусского общества и понимании им важности сохранения социальной стабильности и гражданского мира.

Для успешного развития любого государства важны сплоченность всех граждан независимо от возраста, взглядов и убеждений, нацеленность на эффективное сотрудничество. Это сфера ответственности и депутатского корпуса.

Нам необходимо поддерживать постоянный диалог с обществом. Граждане должны знать, что стоит за важнейшими государственными решениями, как осуществляется законодательный процесс, какими качествами должны обладать депутаты, чтобы достойно представлять интересы народа в законодательном органе.

Большую роль здесь играет выполнение наших обязанностей в избирательных округах. Мелких вопросов в этой работе, как мы знаем, нет. И от их решения во многом зависит доверие народа к власти. Парламентарии всегда были силой, консолидирующей общество в ответственные для страны периоды развития. Уверен, так будет и впредь.

В заключение, уважаемые коллеги, позвольте мне поблагодарить вас за подготовку к сессии и пригласить к работе.-0-

Фото Рамиля Насибулина