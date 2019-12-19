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19 декабря 2019, 17:06

Выступление Кочановой на закрытии первой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Фото из архива
Фото из архива

Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на закрытии первой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА

Уважаемые члены Совета Республики!

Сегодня завершает работу первая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Решены организационные вопросы, избраны председатели постоянных комиссий, их заместители. Думаю, что сформированный состав позволит успешно решать стоящие перед нами задачи. Формируются планы работы Совета Республики на 2020 год, а также планы работы каждой комиссии.

5 декабря нынешнего года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко на встрече с членами Совета Республики и депутатами Палаты представителей Национального собрания четко обозначил конкретные задачи для парламентариев. Безусловными приоритетами являются укрепление независимости и суверенитета нашей страны, сохранение преемственности экономического курса, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие и рост благосостояния людей.

Главное требование Президента - принимаемые законы и поправки в них должны отвечать интересам общества, учитывать реальные потребности наших граждан, работать на решение конкретных задач и на перспективу. Первоочередными являются вопросы занятости, повышения производительности труда за счет развития деловой инициативы, улучшения инвестиционного климата, диверсификации экспорта, демография, молодежная политика.

Работа в регионах - один из важнейших приоритетов деятельности Совета Республики как палаты территориального представительства. Этой работе необходимо придать новый импульс. Высокое звание сенатора должно подтверждаться конкретными делами. Членам Совета Республики следует чаще встречаться с людьми, быть не только проводниками государственной политики на местах, но и брать на себя ответственность за решение тех проблем, с которыми к вам обращаются. Живое общение всегда точнее любых отчетов и докладов. Поэтому все замечания, предложения, инициативы, поступающие во время личных приемов граждан, прямых телефонных линий, встреч в трудовых коллективах, не должны оставаться без внимания, а наиболее острые проблемы следует брать на личный контроль. При этом важно взаимодействовать с правительством, иными государственными органами, местными органами власти. Активнее следует подключать к решению локальных проблем местные Советы депутатов. Пока их потенциал задействован не в полной мере.

Хочу напомнить, парламентарии - люди публичные. Вас должны слышать, понимать, чем вы занимаетесь, какие задачи перед собой ставите. Все это формирует доверие к власти. Поэтому прошу каждого члена Совета Республики активно работать со средствами массовой информации, информировать о своей деятельности и гражданской позиции через социальные сети.

Уважаемые коллеги!

В межсессионный период деятельность постоянных комиссий Совета Республики должна быть не менее активной, чем во время сессий. Впереди у нас - серьезная работа по дальнейшему совершенствованию национального законодательства, подготовке законопроектов, направленных на реализацию Программы социально-экономического развития страны на текущую пятилетку, а также создание необходимого задела на следующий период. Впереди у нас огромная работа по формированию планов на следующую пятилетку.

Проектом плана подготовки законопроектов на 2020 год предусмотрена разработка ряда новых для страны законов - "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О лицензировании", "О волонтерской деятельности". Актуальной остается подготовка закона "О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства".

Особое внимание следует уделить законопроектам, направленным на решение социальных, демографических, экологических проблем. Соответствующие задачи поставлены главой государства. Семья должна быть ориентиром всей социально-экономической политики, а работа с молодежью - стать более содержательной и эффективной.

Мы должны активнее привлекать к своей работе молодежь, ведь это важный кадровый ресурс, наше будущее. В связи с этим следует ускорить формирование Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь. Он должен объединить наиболее активных и талантливых ребят, которые заинтересованы участвовать в общественной жизни страны, быть полезными обществу. Сегодня в Беларуси работает более 40 молодежных парламентских структур - областных, районных и городских. Важно, чтобы их деятельность была эффективной, чтобы вся молодежь видела работу этих организаций.

Нам предстоит продолжить работу по повышению качества нормотворчества. Инициативы и предложения предыдущего, шестого, созыва Совета Республики учтены при подготовке Закона Республики Беларусь "О нормативных правовых актах", который вступил в силу с 1 февраля 2019 года. С его принятием начал действовать институт прогнозирования последствий принятия законов, включая оценку их регулирующего воздействия на условия осуществления предпринимательской деятельности. Введен пакетный принцип подготовки проектов нормативных правовых актов и усовершенствован порядок их публичного обсуждения. Определена процедура проведения правового мониторинга. Все возможности принятых мер должны быть использованы в нашей работе.

Полагаю, следует продолжить практику открытого обсуждения законодательных инициатив с привлечением представителей государственных органов, руководителей предприятий, экспертов, ученых в формате расширенных заседаний, круглых столов, научно-практических конференций. И если еще возникнут какие-то предложения по формам и методам нашей работы, не предусмотренных регламентом, мы их рассмотрим, чтобы наша деятельность была эффективней и заметней. Об этом говорил Президент, об этом говорю я. Мы должны много и сильно работать с народом нашей страны. Это нам под силу, мы это можем. Наша работа должна быть видна и направлена на благо нашего народа и нашей страны.

Уважаемые члены Совета Республики!

Важная составляющая нашей деятельности - международное сотрудничество. Советом Республики наработана широкая база контактов с зарубежными коллегами. Нельзя допустить, чтобы эти связи ослабли или прервались. Наши международные парламентские встречи должны быть результативными: направленными на увеличение товарооборота с зарубежными странами, расширение белорусского экспорта, реализацию новых инвестиционных проектов. Особое внимание следует уделить сотрудничеству с партнерами по Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу, СНГ.

Ключевым международным мероприятием, который Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь проводит совместно с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации, является Форум регионов Беларуси и России. Очередной форум, седьмой по счету, примет Беларусь. Необходимо провести его на высоком уровне.

В этом году мы отмечаем 20-летие Договора о создании Союзного государства. В диалоге с российской стороной Республика Беларусь нацелена на конструктивное взаимодействие и, главное, - на равноправных началах. На этом постоянно акцентирует внимание Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. Как вам известно, запланированы переговоры президентов Беларуси и России. Позиция белорусской стороны остается неизменной: развитие интеграции должно осуществляться с учетом национальных интересов и строго на основе принципов, заложенных в договоре. Главное - это равные условия для субъектов хозяйствования, равный доступ к рынкам без изъятий и ограничений.

Председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2020 году будет направлено на реализацию четырех основных свобод объединения: передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Уважаемые коллеги!

Предыдущим, шестым, созывом Совета Республики накоплен значительный опыт законотворческой, региональной, международной деятельности. Мы должны эффективно использовать его в своей работе, сохранить преемственность, приумножить то лучшее, что было сделано нашими коллегами.

Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Желаю, чтобы в вашей работе был результат.

Спасибо за внимание.-0-

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